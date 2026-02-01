Гірські лижі. Фон Алльмен виграв швидкісний спуск у Кранс Монтані

Швейцарський гірськолижник Франьо Фон Алльмен виграв швидкісний спуск на домашньому етапі Кубку світу в Кранс Монтані. Для чинного чемпіона світу в цьому виді програми це друга перемога у поточному сезоні та сумарно п'ята в кар'єрі на Кубку світу.

У Кранс Монтані Фон Алльмен на 0,65 секунди випередив італійця Домініка Паріса. Топ-3 замкнув американець Раян Кокран-Зігле. Лідер загального заліку Кубку світу, швейцарець Марко Одерматт, посів четверте місце.

Підсумкові результати:

Напередодні жіночий супергігант у Кранс Монтані виграла Малорі Блан. Недільний чоловічий швидкісний спуск був останнім стартом на гірськолижному Кубку світу перед Олімпіадою-2026. Перший комплект нагород буде розіграний у суботу, 7 лютого, в чоловічому швидкісному спуску.