Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Гірські лижі. Фон Алльмен виграв швидкісний спуск у Кранс Монтані

Олег Дідух — 1 лютого 2026, 14:18
Гірські лижі. Фон Алльмен виграв швидкісний спуск у Кранс Монтані
Франьо Фон Алльмен
Getty Images

Швейцарський гірськолижник Франьо Фон Алльмен виграв швидкісний спуск на домашньому етапі Кубку світу в Кранс Монтані. Для чинного чемпіона світу в цьому виді програми це друга перемога у поточному сезоні та сумарно п'ята в кар'єрі на Кубку світу.

У Кранс Монтані Фон Алльмен на 0,65 секунди випередив італійця Домініка Паріса. Топ-3 замкнув американець Раян Кокран-Зігле. Лідер загального заліку Кубку світу, швейцарець Марко Одерматт, посів четверте місце.

Підсумкові результати:

Напередодні жіночий супергігант у Кранс Монтані виграла Малорі Блан. Недільний чоловічий швидкісний спуск був останнім стартом на гірськолижному Кубку світу перед Олімпіадою-2026. Перший комплект нагород буде розіграний у суботу, 7 лютого, в чоловічому швидкісному спуску.

Кубок світу з гірських лиж Домінік Паріс Франьо Фон Алльмен

Кубок світу з гірських лиж

Гірські лижі. Блан здобула першу перемогу на Кубку світу
Моя олімпійська мрія не закінчилася: Вонн зробила заяву після падіння на скасованій гонці в Кран-Монтані
Швидкісний спуск у Кранс Монтані скасували після важкого падіння Вонн
Останні старти перед Олімпіадою-2026. Анонс лижного вікенду
Гірські лижі. Крістофферсен здобув першу перемогу в сезоні

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік