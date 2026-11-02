Російська лижниця, яка підтримує Путіна, подалася на "нейтральний" статус

Одіозна російська лижниця Вероніка Степанова подала заявку на отримання "нейтрального" статусу від Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS).

Про це повідомляє Спорт Експрес.

"З Веронікою ми спілкувалися два дні тому, обговорили, зокрема, питання візи. Вона зібрала документи, передала їх до FIS для отримання статусу "нейтрального" спортсмена і чекає на відповідь", – заявив президент Федерації лижного спорту та сноуборду Росії Дмитро Свіщев.

Зазначимо, що Степанова відомо як віддана прихильниця президента Росії Володимира Путіна. Минулого року вона заявляла про те, що готова буде повернутися на міжнародну арену лише на повноцінних правах (з національною символікою та в складі збірної), і не погодиться на "нейтральний" статус.

Зазначимо, восени поточного року FIS суттєво послабила критерії "нейтральності" для російських лижників. Внаслідок цього допуск до змагань отримали особи, які були помічені в прямій підтримці військової агресії проти України. Серед них – стрибун з трампліна Євгеній Клімов, який брав участь у сумнозвісному мітингу в Лужніках у березні 2022 року.

Степанова є олімпійською чемпіонкою 2022 року в жіночій естафеті.