Мер Осло закликала не пускати російських лижників на Кубок світу в Норвегію

Мер Осло Анне Ліндбьо закликала уряд Норвегії не пускати російських лижників на норвезькі етапи Кубку світу в сезоні-2026/27.

Про це повідомляє NRK.

"Українці щодня борються за свою країну, свою свободу та право самостійно визначати своє майбутнє. Осло є господарем Кубка світу, і доки Росія продовжує свою жорстоку агресивну війну проти України, російські спортсмени не мають права стояти на стартовій лінії в Голменколлені. Те, що FIS відкриває двері для російських спортсменів, не означає, що уряд повинен робити те саме", – заявила Ліндбьо.

Зазначимо, ще минулого року Міжнародна лижна федерація (FIS) допустила російських лижників до міжнародних змагань у "нейтральному" статусі. Перед стартом сезону-2026/27 вимоги для отримання "нейтрального" статусу значно послабили, внаслідок чого допуск до змагань отримали особи, які були помічені в прямій підтримці військової агресії проти України. Серед них – стрибун з трампліна Євгеній Клімов, який брав участь у сумнозвісному мітингу в Лужніках у березні 2022 року.

Зазначимо, що 12 – 14 березня 2027 року Осло прийме етапи Кубку світу з північних дисциплін лижного спорту – стрибків з трампліна, лижних гонок і двоборства.