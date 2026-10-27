Зіркова лижниця підтримала ініціативу НОК Швеції не пускати російських спортсменів у країну

Зіркова лижниця Лінн Сван підтримала ініціативу НОК Швеції, який хоче домогтися від уряду країни заборони на допуск російських спортсменів на територію країни.

Про це повідомляє SVT Sport.

"Я не вважаю, що обмеження проти росіян слід пом'якшувати. Але подивимося, як це все виглядатиме на практиці в наступному сезоні.

Я також підтримую ініціативу НОК Швеції, яка шукає можливості вплинути на змагання у Швеції. Крім того, я вважаю, що добре, що це питання порушується на такому високому рівні і що не лише спортсменам доведеться мати з цим справу", – заявила Сван.