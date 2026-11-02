Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Інше

Фінляндія хоче добитися заборони для російських спортсменів на в’їзд у Шенгенську зону

Олег Дідух — 2 листопада 2026, 15:04
Фінляндія хоче добитися заборони для російських спортсменів на в’їзд у Шенгенську зону
Еліна Валтонен
Getty Images

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен добиватиметься заборони на в'їзд у Шенгенську зону для російських спортсменів.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Х.

"Якщо Росія продовжить свою агресивну війну, російським спортсменам наступного року не буде чого робити у Фінляндії. Я маю намір сприяти вжиттю необхідних заходів у найближчі дні.

На засіданні Ради з питань закордонних справ у жовтні я звернувся до колег з ЄС із пропозицією обмежити доступ російських спортсменів до всієї Шенгенської зони. Комісія вже працює над цим", – написала Валтонен.

Раніше Фінський хокейний союз розкритикував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні щодо допуску російських збірних до міжнародних змагань з хокею. Зазначимо, що в Шенгенську зону входять 29 країн Європи.

Росія

Росія

Політики нарешті повинні діяти: легенда НХЛ – про допуск росіян до міжнародних змагань
Зіркова лижниця підтримала ініціативу НОК Швеції не пускати російських спортсменів у країну
Мер Осло закликала не пускати російських лижників на Кубок світу в Норвегію
Відсторонення російських бобслеїстів та скелетоністів від командних змагань продовжили
Україна бойкотуватиме ЧС-2030 у Москві

Останні новини