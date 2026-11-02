Фінляндія хоче добитися заборони для російських спортсменів на в’їзд у Шенгенську зону
Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен добиватиметься заборони на в'їзд у Шенгенську зону для російських спортсменів.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Х.
"Якщо Росія продовжить свою агресивну війну, російським спортсменам наступного року не буде чого робити у Фінляндії. Я маю намір сприяти вжиттю необхідних заходів у найближчі дні.
На засіданні Ради з питань закордонних справ у жовтні я звернувся до колег з ЄС із пропозицією обмежити доступ російських спортсменів до всієї Шенгенської зони. Комісія вже працює над цим", – написала Валтонен.
Раніше Фінський хокейний союз розкритикував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні щодо допуску російських збірних до міжнародних змагань з хокею. Зазначимо, що в Шенгенську зону входять 29 країн Європи.