Фінляндія хоче добитися заборони для російських спортсменів на в’їзд у Шенгенську зону

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен добиватиметься заборони на в'їзд у Шенгенську зону для російських спортсменів.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Х.

"Якщо Росія продовжить свою агресивну війну, російським спортсменам наступного року не буде чого робити у Фінляндії. Я маю намір сприяти вжиттю необхідних заходів у найближчі дні.

На засіданні Ради з питань закордонних справ у жовтні я звернувся до колег з ЄС із пропозицією обмежити доступ російських спортсменів до всієї Шенгенської зони. Комісія вже працює над цим", – написала Валтонен.