Відсторонення російських бобслеїстів та скелетоністів від командних змагань продовжили

Російські бобслеїсти та скелетоністи не зможуть брати участь у змаганнях двійок і четвірок у сезоні-2026/27.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на президента Федерація бобслею Росії Анатолія Пегова.

Зазначимо, що восени 2025 року Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) була змушена допустити росіян до міжнародних змагань у "нейтральному" статусі після відповідного рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS).

При цьому, росіян допустили у "нейтральному" статусі та тільки до особистих змагань. Старти двійок і четвірок розглядаються як командні, тому до них представники Росії не допускаються. Перед стартом нового зимового сезону в IBSF вирішили не переглядати принципи допуску російських спортсменів, тому заборона на участь росіян у командних змаганнях збереглася.

Нагадаємо, під час Олімпіади-2026 МОК заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів.