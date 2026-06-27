З легендарного олімпійського гірськолижника зняли звинувачення у вживанні наркотиків

Прокуратура штату Айдахо зняла звинувачення у вживанні та зберіганні наркотичних речовин з колишнього олімпійського гірськолижника Боде Міллера через надходження нової інформації.

Про це повідомляє The Athletic.

"Хоча на початку червня у заступника було достатньо обґрунтованих підстав для затримання пана Міллера, нещодавно ми отримали інформацію, на підставі якої наша прокуратура дійшла висновку, що в інтересах правосуддя зняти з пана Міллера звинувачення у вчиненні адміністративного правопорушення", – заявила п рокурорка округу Фреймон Ліза Блейк.

Вона зазначила, що більше не коментуватиме звільнення від звинувачень американського ексатлета, оскільки це може зашкодити іншій неназваній справі.

Адвокат Міллера сказав, що його клієнту відкликали обвинувачення після розмови з представниками правоохоронних органів, проте зміст цих діалогів захисник прав ексспортсмена не назвав.

Нагадаємо, що Міллера раніше звинувачували у зберіганні наркотиків. При ньому знайшли пакет з галюциногенними грибами вагою в 4,1 грама та приладдя для їхнього вживання.

Додамо, що Міллер є одним із найкращих гірськолижників свого покоління. В 2010 році став олімпійським чемпіоном у комбінації, загалом він здобув шість медалей на Олімпіадах (1 "золото", 3 "срібла" та 2 "бронзи").

Також американець завоював 4 титули чемпіона світу. У 2005 і 2008 роках вигравав загальний залік Кубку світу, сумарно здобув 33 перемоги та 79 подіумів на етапах.