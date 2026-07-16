Український гірськолижник, який виступав на Олімпіаді-2026, працює на будівництві у Чехії

Український гірськолижник Дмитро Шеп'юк розповів про те, що працює на будівництві у чеському місті Брно.

Слова спортсмена наводить Financni Akademie.

"Моя фінансова мета полягає в тому, щоб усе, що я заробляю, вкладати у спорт, щоб заробляти зі спорту і не доводилося ходити на роботу. Я – український гірськолижник, зараз їжджу зі словацькою командою. Я виступав на минулій Олімпіаді в Кортіні. І мені доводиться ходити на роботу, тому що гірські лижі – дуже дорогий вид спорту", – заявив українець.

На зимовій Олімпіаді-2026 в Італії 21-річний Шеп'юк виступив у всіх чотирьох особистих видах програми: швидкісному спуску, супергіганті, гіганті та слаломі. Найкращий результат – 32 місце в слаломі.