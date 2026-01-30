Шумбарець – про підготовку до ОІ-2026: Хочу, щоб мене запам'ятали як спортсмена, який боровся до кінця

Українські лижні двоборці Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець заявили, що мають намір показати свій максимум на Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Їх слова передає пресслужба Національного олімпійського комітету України.

Для Дмитра це вже друга Олімпіада. В інтерв'ю спортсмен наголосив, що порівняно з дебютом його психологічний стан змінився в кращу сторону.

"Тоді було дуже багато хвилювання, навіть страху. Зараз цього немає. Я відчуваю себе більш зібраним, більш впевненим у собі. Є розуміння, що я вже проходив цей шлях, і тепер їду не просто брати участь, а показувати, на що здатен. Найважливіше – не забивати голову зайвими думками. Коли ти починаєш думати про місця, про очікування, про тиск – це одразу заважає. Тому я стараюся виходити на старт спокійно, з холодною головою".

Нагадаємо, що Мазурчук на попередній зимовій Олімпіаді-2022, яка відбулась у китайському Пекіні, на великому трампліні показав 32-й результат, а на нормальному – 35-й.

Олександр Шумбарець, для якого ці Ігри стануть дебютними, заявив що для нього це новий рівень, з яким прийшла більша відповідальність.

"Перша думка – тепер у нас є команда, і це змінює все. Ми зможемо виступати в командних дисциплінах, зокрема в командному спринті. Це зовсім інший рівень і зовсім інша відповідальність".

Обидва спортсмени сходяться на думці, що головна мета – викластися на повну, а Шумбарець доповнив колегу амбітною заявою про свій настрій на боротьбу.

"Найголовніше – показати свій максимум. Зробити все, що можеш, і не шкодувати, що не виклався на сто відсотків", – ділиться Дмитро Мазурчук. "Хочу, щоб мене запам'ятали як спортсмена, який боровся до кінця", – додає Олександр Шумбарець.

У активі 24-річного Олександра є фініш у топ-30 Кубку світу на етапі в італійському Валь-ді-Ф'ємме. Також у цьому сезону на етапі Кубку світу у фінській Руці Дмитро Мазурчук продемонстрував свій поки що найкращий показник у поточному сезоні, посівши 47-місце.

Нагадаємо, Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець завоювали історичні перепустки за підсумковим рейтингом відбіркового циклу на змаганнях Кубку світу та Континентального кубку. Україна вперше із 2006-го матиме подвійну квоту у цьому виді спорту.

Зауважимо, що зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть в Італії, у містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо, з 4 по 22 лютого 2026 року. Перші змагання зі стрибків з трампліна почнуться 10 лютого.