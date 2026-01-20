Україна вперше за 20 років здобула дві ліцензії на Олімпіаду в лижному двоборстві

Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець здобули ліцензії на зимові Олімпійські ігри-2026 у лижному двоборстві.

Спортсмени завоювали історичні перепустки за підсумковим рейтингом відбіркового циклу на змаганнях Кубку світу та Континентального кубку, який завершився 18 січня 2026 року. Україна вперше із 2006-го матиме подвійну квоту у цьому виді спорту. Ліцензії не є іменними.

Цікаво, що кожна збірна могла мати максимальну квоту у вигляді трьох представників.

До слова, найбільше представництво у цьому виді програми на зимових Іграх-2026 матимуть збірні Австрії, Німеччини, Японії та Норвегії.

Нагадаємо, що Мазурчук виступав під прапором України на попередній зимовій Олімпіаді-2022, яка відбулась у китайському Пекіні. На великому трампліні українець показав 32-й результат, а на нормальному – 35-й.

Змагання із лижного двоборства у рамках Олімпіади-2026 відбуватимуться 11, 17 та 19 лютого.

Зимові Олімпійські ігри-2026 протягом 6-22 лютого приймуть італійські Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.