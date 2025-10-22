Треба провести чіткішу роботу, – Марусяк – про адаптацію до змін у регламенті FIS щодо комбінезонів

Лідер збірної України зі стрибків із трампліну Євген Марусяк прокоментував зміни, які були внесені до вимог щодо комбінезонів спортсменів.

Слова 25-річного українця наводить Суспільне Спорт.

По ходу 2025 року Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) внесла у регламент кілька змін, які пов'язані з комбінезонами. Була запроваджена нова система контролю за дотриманням правил екіпірування. Організатори за допомогою контролерів відстежуватимуть як підготовку та поведінку перед виконанням стрибка, так і протиправні зміни після приземлення.

Екіпірування норвезьких стрибунів було причиною гучного скандалу, який призвів до змін. Від цього вже встиг постраждати Марусяк: під час командних змагань літнього Гран-прі в Італії, його результат анулювали, оскільки комбінезон Євгена на 4 см перевищив дозволену норму в області талії, що нібито надавало йому неправомірну перевагу в аеродинаміці.

"У командних змаганнях могли показати дуже хороший результат. Але, на жаль, мене дискваліфікували за якусь дрібничку. Треба провести чіткішу роботу з екіпіруванням — влітку мав дві результативні дискваліфікації через параметри комбінезона. У нас великі зміни зараз через ситуацію на чемпіонаті світу, де норвежці маніпулювали — зараз жорсткіше. З параметрами комбінезону важко, бо один-два-три стрибки — і він може розтягнутися, а його після стрибків перевіряють. Вони зшиті мінімально, але оскільки ми і сідаємо в посадку, і в літній період він може бути мокрий, їх треба чіткіше контролювати", – сказав Марусяк.

На думку тренера збірної України Володимира Бощука, нові правила щодо комбінезонів стануть справжнім викликом, адже більш суворі межі підвищують ймовірність дискваліфікації.

"Зараз нові правила, крої та пошиття. Комбінезони все одно були підігнані під Євгена безпосередньо, за всіма параметрами. Але думаю, що десь він не пообідав, серйозно готувався до змагань, тому було дуже спекотно на трампліні просидіти ще три-чотири години. Не випив води, десь схуднув – і комбінезон став трохи ширший. Часом поп'єш води газованої, стаєш на заміри та надуваєш живіт – і пройшов. А часом не можеш. Ми повинні чіткіше та жорсткіше контролювати цей процес. У нас є швейна машинка – перед змаганнями потрібно переміряти ще раз індивідуально кожного спортсмена чи одразу на трампліні за годину перед змаганнями, просто аби переконатися, що він дійсно правильний і не заширокий. Тому будемо над цим працювати. Ми часом не перевіряли комбінезони досконало: пройшов старт – перевірили, все добре. Трохи десь схуднув у талії – комбінезон виходить заширокий. А зараз з цим дуже жорстко: десь більше сантиметра – вже дискваліфікація. Це потрібно контролювати", – заявив Бощук.

Зазначимо, що олімпійський сезон Кубку світу зі стрибків з трампліна розпочнеться 20 листопада у норвезькому Ліллегаммері. Збірна України планує виступити практично у всіх етапах.

Нагадаємо, що лижний сезон-2024/25 був затьмарений скандалами із екіпіруванням. FIS спочатку дискваліфікувала норвезьких стрибунів через маніпуляції з костюмами. Проте потім їм дозволили повернутися до змагань.