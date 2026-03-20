Стрибки з трампліна. Українці не пройшли кваліфікацію у Вікерсунді

Українські стрибуни Євген Марусяк і Віталій Калініченко не пройшли кваліфікацію до першого особистого старту на польотному етапі Кубку світу в норвезькому Вікерсунді.

Марусяк стрибнув на 165 метрів і посів 52 місце. Калініченко зумів пролетіти 168 метрів, що дало йому 54-й результат із 59 учасників. До основних змагань відбираються 40 кращих.

Перемогу в кваліфікації здобув лідера загального заліку Кубку світу, словенець Домен Превц. Він випередив господаря змагань, норвежця Ісака Андреаса Лангмо, та японця Рена Нікайдо.

Особистий турнір відбудеться у суботу, 21 березня. Початок першої спроби – о 18:05 за київським часом. Минулого тижня Марусяк посів 25 місце у Холменколлені.