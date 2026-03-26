Українські стрибуни достроково завершили сезон

Збірна України зі стрибків з трампліна достроково завершила нинішній сезон Кубку світу за три дні до його фіналу.

У четвер, 26 березня, українці не пройшли кваліфікацію до першого особистого старту в словенській Планіці. Євген Марусяк стрибнув на 184 метри та посів 50 місце, Віталій Калініченко показав 53-й результат з польотом на 183 метри. На польотних трамплінах до основних змагань пробиваються 40 кращих, сумарно на старт вийшли 59 спортсменів.

Виграв кваліфікацію господар змагань, словенець Анже Ланішек. Він випередив партнера по команді Домена Превца та австрійця Штефана Ембахера.

Таким чином, сезон-2025/26 для збірної України на цьому завершено. У п'ятничний особистий турнір Марусяк і Калініченко не відібралися, у суботньому командному турнірі українці не виступлять, а в неділю, 29 березня, у фінальному старті сезону візьмуть участь лише 30 кращих у загальному заліку Кубку світу.

Нагадаємо, напередодні у Хаф'єллі завершився гірськолижний Кубок світу.