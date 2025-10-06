Українська правда
Бощук: Плануємо брати участь у 95% всіх етапів Кубка світу

Олег Дідух — 6 жовтня 2025, 17:20
Тренер збірної України зі стрибків на лижах з трампліна Володимир Бощук розповів про плани команди на зимовий сезон-2025/26.

Слова тренера наводить Суспільне спорт.

"Плануємо брати участь у 95% всіх етапів Кубка світу, польотному чемпіонаті світу та Олімпійських іграх. Загадувати не будемо – остаточного рішення ще не ухвалено, куди ми поїдемо.

Минулого року ми етапи в Руці та Японії пропускали – зараз плануємо їхати. Планували також у США, але там з технічних причин змагання скасували. Можливо, один-два старти ми пропустимо", – заявив Бощук.

Новий сезон Кубка світу зі стрибків на лижах з трампліна розпочнеться 21 листопада в норвезькому Ліллехаммері. У вересні Євген Марусяк і Віталій Калініченко не потрапили в залікову зону на етапі Літнього Гран-Прі в Предаццо (Італія).

