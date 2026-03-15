Стрибки з трампліна. Марусяк потрапив у залікову зону в Осло

Олег Дідух — 15 березня 2026, 18:27
Стрибки з трампліна. Марусяк потрапив у залікову зону в Осло
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун на лижах з трампліна Євген Марусяк потрапив у залікову зону в другому особистому старті на етапі Кубку світу в норвезькому Холменколлені. У першому раунді він стрибнув на 123,5 метра та посів 22 місце.

Інший українець, Віталій Калініченко, припинив боротьбу вранці на стадії кваліфікації.

Виграв першу спробі японець Томофумі Наїто. Він випереджає словенця Анже Ланішека та фіна Антті Аалто. Зазначимо, що перша спроба проходила за складних вітрових умовах, німець Філіпп Раймунд відмовився виходити на старт із міркувань безпеки.

Результати першої спроби:

Старт другої спроби в Холменколлені заплановано на 18:23 за київським часом. 

Оновлено: Другу спробу скасували через складні погодні умови. Марусяк посів 22 місце, а Наїто здобув свою першу в кар'єрі перемогу на Кубку світу.

Євген Марусяк Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

Євген Марусяк

