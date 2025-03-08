Марусяк повторив рекорд України на чемпіонатах світу

Український стрибун на лижах Євген Марусяк розділив із поляком Давідом Кубацкі 17 місце в особистому турнірі на великому трампліні на чемпіонаті світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі. Це повторення найкращого результату в історії України на чемпіонатах світу, який встановив сам Марусяк у 2023 році в словенській Планіці на нормальному трампліні.

Інший представник України, Віталій Калініченко, в другу спробу не пробився і завершив змагання на 33-й позиції.

Золото несподівано завоював словенець Домен Превц, який на 4,7 бала випередив господаря змагань, норвежця Маріуса Ліндвіка. Бронза у австрійця Яна Хьорля.

Нагадаємо, молодша сестра Домена, Ніка Превц, вчора, 7 березня, стала чемпіонкою на великому трампліні серед жінок.

Підсумкові результати:

Це був передостанній медальний старт чемпіонату світу 2025 року в Тронхеймі. Мундіаль завершиться в неділю, 9 березня, жіночим марафоном. Початок гонки – о 12:30 за київським часом.