Стрибки з трампліна. Марусяк пробився у другу спробу на ЧС-2025

Український стрибун на лижах Євген Марусяк з 14-м результатом пробився до другої спроби в особистому турнірі на великому трампліні на чемпіонаті світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі. Українець стрибнув на 130,5 м і наразі ділить 14 місце з лідером загального заліку Кубку світу, австрійцем Даніелем Чофенігом.

Інший представник України, Віталій Калінченко, стрибнув на 120,5 м і припинив боротьбу після першого раунду, посівши 33 місце. В другу спробу пробиваються 30 кращих.

Виграв першу спробу словенець Домен Превц, який на 0,7 бала випереджає господаря змагань, норвежця Маріуса Ліндвіка. Топ-3 замикає австрієць Ян Хьорль.

Результати першої спроби:

Нагадаємо, кваліфікацію Марусяк пройшов із 30-м результатом.