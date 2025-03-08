Дискваліфікація суперників принесла Марусяку новий рекорд України на чемпіонатах світу

Український стрибун з трампліна Євген Марусяк став володарем національного рекорду в межах чемпіонату світу, завдяки дискваліфікації двох суперників.

Про це повідомляє Суспільне.

За підсумками змагань 24-річний українець опинився на 17-му місці, що стало повторненням найкращого результату України на світовому рівні.

Проте вже після підведення підсумків були дискваліфіковані Маріус Ліндвік (2 місце) та Йоганн Фофанг (5 місце), які завершили змагання вище Марусяка. Таким чином, фінальна позиція Євгена стала 15-ю, що є новим рекордом для українських спортсменів на чемпіонатах світу.

Варто зазначити, що два попередні рекорди також належали Марусяку, які він встановив у 2023 році: на нормальному трампліні він був 17-м, а на великому – 27-м.

Нагадаємо, що сьогодні в Нове-Мєсто пройшли дві гонки переслідування Кубку світу з біатлону. Українці продемонстрували не найкращий результат, а українки фінішували в Топ-30.