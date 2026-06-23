У Польщі під тиском громадськості герою Олімпіади виплатять 470 тисяч євро

Польський стрибун із трампліна Кацпер Томасяк за свої успіхи (дві срібні та бронзова медаль) на Олімпійських іграх 2026 отримав 2 мільйони злотих (приблизно 470 тисяч євро – прим.) призових одним платежем від місцевої федерації.

Про це повідомляє Sport.de.

Спочатку планувалося виплачувати ці гроші частинами протягом семи років. Однак під тиском громадськості вона поступилася і тепер виплатила всю суму.

Донор польської асоціації також надав спортсмену нове помешкання, яке він уже обрав. Нерухомість розташована у Варшаві, має житлову площу 45 квадратних метрів та коштує близько одного мільйона злотих.

"У мене насправді не було жодних проблем із вибором квартири, бо мої батьки дуже допомогли. Якби мені довелося приймати рішення самостійно, було б набагато складніше. Завдяки їхній підтримці все було легше, бо вони мають більше досвіду та знань у таких питаннях", – пояснив Томасяк виданню "Факт".

19-річний гравець поки що не має конкретних планів щодо решти своєї олімпійської зарплати. Він має намір поки що відкласти більшу частину грошей, щоб бути готовим до майбутнього.