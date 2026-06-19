Дворазового олімпійського чемпіона ледь не знудило на військовому літаку

Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор у Мілані словенець Домен Превц політав на на армійському Pilatus PC-9M військово-повітряних сил Словенії.

Про це повідомляє Ski-nordique.net.

"Польоти завжди були частиною мого життя, але сьогодні було трохи інакше. Це був справді неймовірний досвід – побачити, на що здатні ці літаки".

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У супроводі капітана Андрея Фіореллі Превц відкрив для себе маневреність високопродуктивного військового літака та був вражений, зізнавшись, що на зворотному шляху його ледь не знудило.

"Спочатку я був здивований тим, як швидко ми прибули до Любляни, і маневреністю літака. Зізнаюся, на зворотному рейсі мене трохи нудило, і я був радий приземлитися на твердій землі".

Превц зараз вивчає теорію польотів і прагне отримати ліцензію пілота.

"Зараз я вивчаю теорію, і щойно отримаю певний льотний досвід, сам пілотуватиму подібний, трохи менш потужний літак. Польоти – моя пристрасть, і ця можливість стала ідеальною нагородою за фантастичний сезон. Ніхто не може запропонувати мені нічого кращого зараз".

Нагадаємо, на ОІ-2026 Домен став чемпіоном на великому трампліні. А за кілька днів до цього переміг у змішаному командному турнірі на нормальному трампліні.