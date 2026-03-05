Глухова оновила рекорд України на юніорських чемпіонатах світу

Українська стрибунка на лижах з трампліна Жанна Глухова посіла 16 місце в особистому турнірі на нормальному трампліні на чемпіонаті світу-2026 серед юніорів, який проходить у норвезькому Ліллехаммері.

Це найкращий результат у історії України в жіночих стрибках з трампліна на юніорських чемпіонатах світу. Попередній рекорд належав Тетяні Пилипчук – 23 місце в 2022 році в польському Закопане.

Перемогу здобула чешка Анежка Індрачкова, яка на 2,3 бала випередила норвежку Інгвільд Мідтскоген. Топ-3 замкнула фінка Софія Маттіла.

Підсумкові результати:

Минулого тижня Євген Марусяк посів 25 місце на Кубку світу в австрійському Бад Міттерндорфі. Це повторення його найкращого результату в поточному сезоні.