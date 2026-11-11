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Польща відмовилася видавати візи російським стрибунам з трампліна на етапах Кубку світу

Микола Літвінов — 11 листопада 2026, 22:05
Польща відмовилася видавати візи російським стрибунам з трампліна на етапах Кубку світу
Skijumping.pl

Польща вирішила відмовитися видавати візи російським стрибунам з трампліна на етапах Кубку світу.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на польське Міністерство закордонних справ.

Місцеве МЗС заявило, що польське законодавство обмежує в'їзд російським громадянам на територію країни через зовнішній кордон Європейського Союзу. Це ж стосується й повітряних та морських пунктів пропуску. Російські спортсмени, за твердженнями міністерства, не є винятком.

Представники організації додали, що вони не вбачають підстав, аби допускати представників РФ до змагань зі стрибків на трампліні.

Кубок світу зі стрибків із трампліна відбуватиметься у польському місті Вісла з 4 до 6 грудня. Чоловічі змагання пройдуть у Закопане у період з 15 по 17 січня.

Нагадаємо, що у вересні цього року Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу (FIS) вирішила послабити санкції щодо "нейтральних" спортсменів. Водночас FIS заявило, що не несе відповідальності за відмови країн допускати "нейтральних" атлетів. 

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