Легендарного гірськолижника заарештували за зберігання наркотиків

Легендарний американський гірськолижник Боде Міллер був заарештований поліцією штату Айдахо.

Про це повідомляє TMZ Sports.

Міллера звинувачують у зберіганні наркотиків. При ньому знайшли пакет з галюциногенними грибами вагою в 4,1 грама та приладдя для його вживання. Сам 48-річний американець знав про нелегальність речовини, яку в нього знайшли, та визнав свою провину.

Міллера відпустили під заставу в розмірі 5 тисяч доларів. Попереднє слухання по його справі заплановане на 29 червня.

Міллер є одним із найкращих гірськолижників свого покоління. В 2010 році став олімпійським чемпіоном у комбінації, завоював 4 титули чемпіона світу. В 2005 і 2008 роках вигравав загальний залік Кубку світу, сумарно здобув 33 перемоги та 79 подіумів на етапах.

Нагадаємо, наприкінці травня зіркового футболіста Рахіма Стерлінга заарештували після ДТП і знайшли у нього наркотики.