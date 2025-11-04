Бізнесмен із Казахстану пропонував олімпійському чемпіону 150 тисяч франків за спільне катання на лижах
Марко Одерматт
Facebook Marco Odermatt
Зірковий гірськолижник Марко Одерматт міг би збагатитися на 150 тисяч франків, оскільки саме таку суму пропонував неназваний бізнесмен із Казахстану. Він хотів кілька днів разом з олімпійським чемпіоном Пекіна-2022 покататися на лижах.
Про це повідомив менеджер спортсмена Міхаель Шиендорфер. Його слова цитує Laola.at.
"Ми відразу домовилися: ми навіть не починатимемо з таких речей. Якби Марко завантажився в таких зобов'язаннях, він би ніколи не досягнув таких успіхів", – заявив він.
Менеджер додав, що його Марко щорічно відмовляється від шестизначних сум, бо не погоджується на кожну пропозицію, яку йому пропонують.
"Були спортсмени, які завершили кар'єру у віку, в якому Марко зараз, бо вони виснажилися або інші речі в житті раптово стали важливішими", – сказав Міхаель.
28-річний Одерматт уже чотири роки поспіль виграє загальний залік Кубку світу з гірськолижного спорту. Новий сезон він розпочав із перемоги на першому етапі.
На Олімпійських іграх 2022 швейцарець здобув золото в гігантському слаломі.