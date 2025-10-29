Українська правда
Мій вік мені дуже допомагає: 41-річна Вонн назвала ціль на новий сезон

Руслан Травкін — 29 жовтня 2025, 03:21
Ліндсі Вонн
facebook.com/LindseyVonnUSA

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн поділилася очікуваннями від нового сезону. Вона збирається виступити на Олімпійських іграх.

Слова 41-річної спортсменки цитує NBC.

"Здається, що не так давно ми говорили про мою пенсію, а тепер ми знову обговорюємо мої виступи", – сказала вона.

Минулого року Вонн, яка перенесла операцію з часткового ендопротезування правого колінного суглоба, вийшла з п'ятирічної перерви. У своїх останніх змаганнях сезону вона побила рекорд найстаршої учасниці Кубка світу з гірськолижного спорту серед жінок, яка зуміла зійти на подіум.

Але причиною її повернення був цей сезон і можливість виступити на п'ятих Олімпійських іграх на місці, яке вона називає своїм другим домом: Кортіна-д'Ампеццо, Італія.

Вонн має рекордні 12 перемог у Кубку світу в Кортіні. Вона також здобула свій перший зі 138 подіумів Кубка світу в Кортіні у 2004 році.

Я знаю цю гору, я знаю, куди йти, я знаю, що робити. Я почуваюся там дуже спокійно та мирно", – сказала вона пізніше.

Очікується, що Вонн вперше візьме участь у змаганнях цього сезону Кубка світу у Санкт-Моріці, Швейцарія, з 12 по 14 грудня.

Вона намагається заробити одне з чотирьох місць у стартовому складі США на Іграх у швидкісному спуску та супергіганті. Її подіум на фіналі Кубку світу у березні минулого року дав їй чудові можливості стати найстаршою американською лижницею в історії Олімпіади.

"Вік мені дуже допомагає, бо я змагалася на олімпійській трасі більше, ніж будь-яка інша жінка, яка стартує. Цей досвід – це багато. Знаєте, можливо, я фізично не така спритна, як ці молоді спортсменки, але я все ще у дуже гарній формі", – заявила Ліндсі.

Знаменитий норвезький гірськолижник Аксель Лунд Свіндал, який нещодавно став тренером легендарної Ліндсі Вонн, назвав її мету на Олімпійських іграх.

