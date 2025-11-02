Від Стенмарка до Одерматта, а поміж ними домінація Гіршера: найтитулованіші гірськолижники в історії

Футбол викликає адреналін. Бокс також. Баскетбол, гандбол, теніс – беззаперечно.

Та що там! Будь який вид спорту – командний чи індивідуальний – змушує підвищуватися пульс і пришвидшувати серецебиття. Як у вболівальників, так і в самого учасника змагань.

Та все таки, гірськолижний спорт - це претендент на те, щоб бути лідером. Навіть переглядаючи через телевізор або гаджет, ви будете дивитися ці змагання затамувавши подих, міцно вчепившись у крісло. Дивитися небайдужим слалом, гігантський слалом чи швидкісний спуск – просто неможливо.

"Чемпіон" на честь старту нового сезону вирішив зробити підбірку найтитулованіших представників Alpine skiing.

Інгемар Стенмарк. Швеція. "Льодовий король"

Кількість перемог на етапах Кубку світу: 86

Переможець загального заліку: 1975/76, 1976/1977,1977/178

Перемоги на чемпіонатах світу: 5

Олімпійські ігри: бронза у гіганському слаломі Інсбурка-1976, золото ОІ-1980 у слаломі та гігантському слаломі

Справжній домінатор кінця 1970-х. Ферстаппен гірськолижного спорту. Він ще й досі тримає рекорд за відривом від другого місця – у 1979 року в гігантському слаломі в Ясні (Чехія) Стенмарк виграв у Бояна Крижая, що посів друге місце, 4,06 сек.

Інгмар Стенмарк і Ліндсі Вонн Скріншот

Талант там був помітний ще в дитинстві. У 12 років Інгемар був чемпіоном Швеції серед юніорів. У 1960-х шведську збірну почав тренувати італієць Герман Ноглер. Коли Стенмарк був підлітком Ноглер заявляв, що той обов’язково стане чемпіоном світу. А це було дуже самовпевнено - на той час у гірських лижах домінували австрійці, італійці, швейцарці. Інтригу вносили німці та французи.

Недаремно ж вид у багатьох країнах має назву Alpine skiing. Так-так, ці країни дотичні – хтось більше, хтось менше – до альпійських гір.

Стенмарк не підвів свого наставника і став чемпіоном світу, переможцем Кубку світу, здобував й перемоги на Олімпійських іграх. У Лейк-Плесіді-1980 нагороди найвищого гатунку він забрав в обох дисциплінах.

Про найбільші його перемоги вартує писати окремий текст, але наразі виділимо найбільшу цікавинку. Швед усю кар’єру катався на лижах фірми Elan. Нині – це словенська компанія, тоді - Югославія. Звичайно, нейтралітет Швеції дозволяв не бути стороною "Холодної війни", але це дивувало ще й тому, що ставши зіркою, Стенмарк відхиляв пропозиції від інших фірм із капіталістичних країн.

Швед всю спортивну кар'єру був втіленням точності, зібраності, інтелектуальності та прозорливості. Ну а 86 перемог на етапах Кубку світу – це все ще рекорд!

Марсель Гіршер – перфекціоніст із серцем чемпіона

Кількість перемог на етапах Кубку світу: 67

Переможець загального заліку: 8 років поспіль (2012-2019)

Перемоги на чемпіонатах світу: 7

Олімпійські ігри: срібло-2014 (слалом), два золота на Іграх-2018 (комбінація та гігантський слалом)

facebook.com/hirschermarcel

Вісім сезонів поспіль він вигравав загальний залік – нечуване досягнення! Його техніка була надвитонченою, кожен рух прорахований до міліметра. Справжній маестро.

Гіршер – це не просто чемпіон, це втілення австрійської гірськолижної культури. Його батько Фердинанд, колишній інструктор, побудував йому маленьку тренувальну трасу – і саме там народилася нова епоха в слаломі.

Гіршер став відомим своїм фанатичним підходом до деталей: він годинами аналізував відео, експериментував із кутами кантів, шукав "той самий" баланс між агресією та точністю.

На трасі він виглядав спокійним, майже байдужим, але всередині горів. Його фірмовий стиль – миттєве прискорення між воротами, де інші гальмували.

Він вигравав усе, що можна: 8 Кубків світу поспіль, 67 етапів, безліч медалей чемпіонатів світу. Але найбільше його цінують за людяність – він ніколи не був зверхнім, завжди чесно визнавав силу суперників.

"Мене вражає рівень його домінування над іншими. Ми є свідками виступів одного з найкращих гірськолижників в історії. Коли він у формі – він займає перші місця, коли в нього щось йде не так – він фінішує лише третім-четвертим. Я навіть не можу уявити, щоби так було в мене. Він також фізично витривалий. Тому він заслуговує на всі свої регалії", – казав про нього після ЧС-2017 француз Жульєн Лізеру.

Після завершення кар’єри у 2019-му він залишився в спорті як наставник і виробник лиж.

Marcel Hirscher, the end of an era | FIS Alpine https://t.co/GVjVz0uTUm pic.twitter.com/RNQxs0m6eL — FIS Alpine (@fisalpine) September 4, 2019

Та довго без цього спорту він не міг. У 2024 Марсель повернувся, але почав виступати під прапором Нідерландів на честь мами.

Герман Майєр – "Герміна́тор", що вижив у неможливому (54 перемоги)

Кількість перемог на етапах Кубку світу: 54

Переможець загального заліку: 4 сезони (1998, 2000, 2001, 2004)

Перемоги на чемпіонатах світу: 3

Олімпійські ігри: два золота Ігор-1998, срібло та бронза Турина-2006.

Якщо б сила волі мала людське обличчя – воно належало б Герману Майєру. Його шлях – це історія від падіння до тріумфу. У 1998-му на Олімпіаді в Наґано він пережив жахливе падіння у швидкісному спуску – усі думали, що його кар’єра закінчена.

Під час швидкісного спуску австрієць вилетів із траси на швидкості 120 км/год, провівши у повітрі понад три з половиною секунди. Майєр не просто оговтався від падіння, але виграв золото в супергіганті та гігантському слаломі.

23 years ago on this day, Hermann Maier 🇦🇹 became "Hermannator" 💪 Counting down the days to #Beijing2022 #1YearToGo pic.twitter.com/G4t3oYgU87 — The Olympic Games (@Olympics) February 13, 2021

"Гермінатор" – ось так його називали фанати. Ніхто не вмів повертати трасу у власну користь так, як він. А після страшної аварії 2001 року, коли лікарі ледь не ампутували ногу, він знову став чемпіоном. Це не просто спорт – це історія про незламність.

Німецька Австрійська якість! Інакше і не скажеш.

Альберто Томба – "La Bomba", вибух емоцій і харизми

Кількість перемог на етапах Кубку світу: 50

Переможець загального заліку: 1 сезон (1995)

Перемоги на чемпіонатах світу: 2

Олімпійські ігри: два золота (слалом і гігантський слалом) Калгарі-1988, золото (гігантський слалом) та срібло (слалом) Альбервілля-1992, а також срібло Ліллегаммера-1994 у слаломі.

На лижі став ще в трирічномку віці. Займався тенісом і футболом, велоспортом.

Італійський шоу-мен. Томба був протилежністю Стенмарка – гучний, темпераментний, завжди в центрі уваги. У листопаді 1987-му зумів на етапі Кубку світу в гігантському слаломі здолати легендарного шведа. Альберто тоді був 21 рік.

Його найгучніша перемога – Олімпіада в Калґарі 1988 року. Два золота за два дні! І кожен заїзд – як вистава. Томба міг виграти гонку, а потім піти святкувати всю ніч. І навіть це не заважало йому бути найкращим. Його "La Bomba" – це не просто прізвисько, це його сутність.

Після відходу зі спорту Томба не зник із суспільного життя. 2000 року він здійснив свою давню мрію, знявшись в італійському екшн-фільмі Alex l'ariete ("Упертий Алекс"). Стрічка отримала не надто яскраві відгуки, але стала культовою. Його напарницею по фільму була швейцарка Мішель Ханзікер, яка на той час була дружиною Ероса Рамазотті.

Окрім акторської діяльності, Томба регулярно з'являвся на різноманітних заходах. Так, наприклад, на відкритті Зимових Олімпійських ігор 2006 року у Турині він вносив олімпійський факел на стадіон.

Марко Одерматт – нова ера швидкості

Кількість перемог на етапах Кубку світу: 47

Переможець загального заліку: 4 сезони (2022-2025)

Перемоги на чемпіонатах світу: 3

Олімпійські ігри: золото Пекіна-2022 в слаломі.

Facebook Marco Odermatt

Швейцарець, який сьогодні пише нову історію. В ньому є щось від кожного з попередників – точність Стенмарка, холодна логіка Гіршера, сила Майєра і азарт Томби. Але Марко не копіював – він створив власний стиль.

Його вихованням займалися батьки, які також мають бекграунд у цьому спорті. Ще з юнацьких років почав перемагати. Особливо виділився ЧС-2018 серед юніорів, де Марко здобув 5 золотих нагород.

Після відходу Гіршера, всі розуміли, хто стане наступною домінуючою силою.

Сезон 2022/23 став кульмінацією – він виграв майже все, що можна. Його перевага у загальному заліку була настільки великою, що суперники вже змагалися лише "за друге місце". Тоді Марк здобув рекордні 2042 очки, а норвежець Александер Кілде, який став другим, набрав "лише" 1340.

До старту нового сезону Марко мав 45 перемог на етапах Кубку світу. Швейцарець вирішив "запалювати" відразуі на першому ж етапі здобув свій 46-й тріумф. Це дозволило зрівнятися з легендарним Марком Жирарделлі.

Є велика ймовірність, що Томба він обійде ще до нового року.