Дякую, що бажаєш мені смерті: легендарна Вонн звернулася до фаната
Королева гірськолижного спорту Ліндсі Вонн показала, що їй пишуть гейтери. Один із користувачів Instagram написав їй, щоб вона "врізалася в дерево".
Деталі повідомляє Ski-nordique.net.
Вонн поділився у своїй історії в Instagram скріншотом повідомлення.
"Ти огидна. Не взірець для наслідування. Я радий, що ти травмована, і сподіваюся, що ти пропустиш Олімпіаду, Мерзенна американка. Сподіваюся, ти врізаєшся в дерево на лижах", – написав юзер.
Ліндсі миттєво відреагувала.
"Один із недоліків соціальних мереж. Дякую, що побажав мені смерті, Бреде" – написала вона.
Слід зазначити, що американка має 2,6 мільйона підписників в Instagram, що є величезною кількістю для спортсмена, який займається зимовим видом спорту.
За кар'єру 41-річна гірськолижниця ставала олімпійською чемпіонкою, а також двічі чемпіонкою світу. Чотири рази представниця США вигравала загальний залік Кубку світу.
Раніше Вонн поділилася очікуваннями від нового сезону. Вона збирається виступити на Олімпійських іграх.