Дякую, що бажаєш мені смерті: легендарна Вонн звернулася до фаната

Руслан Травкін — 2 листопада 2025, 12:50
Дженніфер Еністон і Ліндсі Вонн
facebook.com/LindseyVonnUSA

Королева гірськолижного спорту Ліндсі Вонн показала, що їй пишуть гейтери. Один із користувачів Instagram написав їй, щоб вона "врізалася в дерево".

Деталі повідомляє Ski-nordique.net.

Вонн поділився у своїй історії в Instagram скріншотом повідомлення.

"Ти огидна. Не взірець для наслідування. Я радий, що ти травмована, і сподіваюся, що ти пропустиш Олімпіаду, Мерзенна американка. Сподіваюся, ти врізаєшся в дерево на лижах", – написав юзер.

Ліндсі миттєво відреагувала.

"Один із недоліків соціальних мереж. Дякую, що побажав мені смерті, Бреде" – написала вона.

Слід зазначити, що американка має 2,6 мільйона підписників в Instagram, що є величезною кількістю для спортсмена, який займається зимовим видом спорту.

За кар'єру 41-річна гірськолижниця ставала олімпійською чемпіонкою, а також двічі чемпіонкою світу. Чотири рази представниця США вигравала загальний залік Кубку світу.

Раніше Вонн поділилася очікуваннями від нового сезону. Вона збирається виступити на Олімпійських іграх.

