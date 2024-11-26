Нортуг знайшов оригінальний спосіб виступити на Олімпіаді-2026

Легендарний норвезький лижник Петтер Португ мріє виступити на зимовій Олімпіаді 2026 року в Мілані та Кортіні д’Ампеццо.

Про це повідомляє TV2.

При цьому 38-спортсмен, який нещодавно оголосив про повернення у великий спорт, розуміє, що відібратися до складу збірної Норвегії йому буде вкрай важко. Тому він знайшов оригінальний спосіб потрапити на Ігри: змінити спортивне громадянство на ліхтенштейнське.

"Ліхтенштейн виглядає привабливо. У них є лижна федерація. Можливо, це шанс на наступну Олімпіаду. Ліхтенштейн близький до Альп. Це центр, якщо хочеш тренуватися. Мої шанси? 20 відсотків. Було б до біса круто взяти участь у ще одній Олімпіаді, і це повинно трапитися в 2026 році. У 2030 буде вже запізно", - заявив лижник.

Нагадаємо, на сезон-2024/25 Нортуг поставив собі за мету виступити на домашньому чемпіонаті світу в Тронхеймі. Нещодавно ветеран пропустив відбіркові змагання у Бейтостолені через проблеми зі спиною та не пробився до складу збірної Норвегії на перший етап Кубку світу в фінській Руці (29 листопада – 1 грудня).