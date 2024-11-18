Легендарний лижник може пропустити відкриття сезону в Норвегії

Легендарний норвезький лижник Петтер Нортуг може пропустити відкриття сезону в Бейтостолені (23 – 24 листопада).

Про це повідомляє TV2.

За їхньою інформацією, в останні декілька днів Нортуг скаржився на біль у спині.

На змаганнях у Бейтостолені тренерський штаб збірної Норвегії визначиться з тим, кому віддати три вакантні місця у складі команди на перший етап Кубку світу в Руці (30 листопада – 1 грудня). Пропуск цього турніру може закрити для Нортуга дорогу до основи національної команди на гонки у Фінляндії.

Нагадаємо, 38-річний ветеран минулого літа оголосив про своє повернення у великий спорт, він націлений відібратися до складу збірної на домашній чемпіонат світу в Тронхеймі. Раніше Нортуг проводив спільні тренування з Йоганнесом Клебо.