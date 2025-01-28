Нортуг втратив шанси виступити на домашньому чемпіонаті світу-2025

Легендарний норвезький лижник Петтер Нортуг остаточно втратив шанси виступити на домашньому чемпіонаті світу 2025 року в Тронхеймі (26 лютого – 8 березня).

Про це повідомляє VG.

Сьогодні, 28 січня, тренерський штаб збірної Норвегії визначився з іменами спортсменів, які отримали останніх два місця в складі команди. Ними стали спринтери Ансгар Евенсен і Ховард Солос Таугболь.

Основну частину складу норвежці назвали ще тиждень тому. В Тронхеймі виступлять Харальд Остберг Амундсен, Пол Гульберг, Ян Томас Єнссен, Матц Вільям Єнссен, Йоханнес Клебо, Сімен Хегстад Крюгер, Евен Нортуг, Мартін Льовстрьом Ньєнгет, Андреас Фьорден Реє, Ерік Вальнеш.

Таким чином, Петтер Нортуг втратив останні теоретичні шанси виступити в Тронхеймі, хоча це було основною метою повернення у великий спорт. Тепер 39-річний ветеран націлений на участь в Олімпіаді 2026 року, заради чого він збирається змінити спортивне громадянство на австрійське.