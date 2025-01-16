Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Петтер Нортуг може змінити спортивне громадянство на австрійське

Олег Дідух — 16 січня 2025, 16:52
Петтер Нортуг може змінити спортивне громадянство на австрійське
Петтер Нортуг
instagram.com/jantelov1

Легендарний норвезький лижник Петтер Нортуг може змінити спортивне громадянство на австрійське.

Про це повідомив сам спортсмен в інтерв’ю TV2.

Нагадаємо, норвежець повернувся у великий спорт після шестирічної перерви, проте через велику конкуренцію в своїй національній збірній не може відібратися до складу команди на домашній чемпіонат світу в Тронхеймі. Раніше повідомлялося про те, що Нортуг може змінити громадянство на ліхтенштейнське.

План Петтера щонайменше дворічний. Він хоче виступити як на Олімпіаді-2026 і чемпіонаті світу 2027 року в шведському Фалуні.

Керівник пресслужби Австрійської лижної федерації Маркус Айхнер у коментарі Nettavisen підтвердив факт ведення роботи нал натуралізацією Нортуга.

"Під час чемпіонату світу в Тронхеймі ми обговорюватимемо це питання з норвезькими колегами. Ми вже проінформували Міністерство спорту Австрії про наміри Петтера", – заявив Айхнер.

Вчора Нортуг показав восьмий результат у розділці на 10 км класикою на чемпіонаті Норвегії.

Олімпійські ігри 2026 Лижні перегони Петер Нортуг

Петер Нортуг

Петтер Нортуг успішно виступив у своїй першій гонці в сезоні
Ще один легендарний лижник натякнув на повернення у спорт
Нортуг отримав декілька пропозицій змінити спортивне громадянство
Клебо та Сван у гонитві за титулами, повернення Йохауг. Прев’ю Кубку світу з лижних гонок
Нортуг знайшов оригінальний спосіб виступити на Олімпіаді-2026

Останні новини