Збірна Норвегії з лижних гонок назвала склад на чемпіонат світу-2025

Тренерський штаб збірної Норвегії з лижник гонок визначився зі складом на домашній чемпіонат світу 2025 року в Тронхеймі (26 лютого – 8 березня).

Про це повідомляє NRK.

Склад збірної Норвегії на чемпіонат світу-2025:

Чоловіки: Харальд Остберг Амундсен, Пол Гульберг, Ян Томас Єнссен, Матц Вільям Єнссен, Йоханнес Клебо, Сімен Хегстад Крюгер, Евен Нортуг, Мартін Льовстрьом Ньєнгет, Андреас Фьорден Реє, Ерік Вальнеш

Жінки: Крістін Шістад, Юлі Мюре, Тереза Йохауг, Хейді Венг, Лотта Уднес Венг, Матільде Мюрвольд, Астрід Ойре Слінд, Крістін Фоснес, Сільє Теодорсен, Нора Саннес, Хелен Марі Фоссесхольм

Зазначимо, що у жінок залишилося ще одне вакантне місце, у чоловіків – два. При цьому, дві останні путівки у чоловіків будуть віддані спринтерам. Це означає, що пропустять чемпіонат світу свіжоспечений чемпіон Норвегії в розділці Хенрік Доннестад, а також Івер Тільдхейм Андерсен, який на минулому етапі Кубку світу в Ле-Русс (Франція) виграв розділку на 10 км вільним стилем. Також не виступить у Тронхеймі легендарний Петтер Нортуг.