Легендарна гірськолижниця сподівається виступити на Олімпіаді-2026

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн, яка нещодавно повернулася у великий спорт після 5-річної перерви, зізналася, що сподівається виступити на зимовій Олімпіаді 2026 року у Мілані та Кортіні д’Ампеццо.

40-річну спортсменку цитує Reuters.

" Я намагаюся звертати увагу на всі деталі, і не ставити перед собою занадто високі цілі. Але, якщо з зможу дістатися Кортіни, це буде моєю метою", – зізналась Вонн.

Також американка розповіла про те, що її рішення про повернення було продиктоване успішною операцією на коліні у березні поточного року:

"У мене немає ні болю, ні набряків, тому я вирішила спробувати. Не можу навіть передати словами, наскільки все по-іншому, коли ти можеш їхати на лижах без болю, це абсолютно новий світ для мене. Я не почувалася настільки добре в останні 15 років".

7-8 грудня Вонн виступила в гонках FIS Fall Festival у Коппер Маунтін для того, щоб набрати необхідні рейтингові очки для участі в Кубку світу. Минулого вікенду на етапі у Бівер Кріку вона виступала в ролі прокладчиці. Вже цього тижня на етапі у швейцарському Санкт-Моріці (21-22 грудня) 40-річна американка вперше з 2019 року виступить на Кубку світу як учасниця змагань.