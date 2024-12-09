Легендарна гірськолижниця Вонн провела свої перші гонки після повернення

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн провела свої перші гонки після повернення у великий спорт. Це відбулося на FIS Fall Festival у американському Коппер Маунтін, де вона тренувалася в останні декілька тижнів.

У суботу, 7 грудня відбулися два швидкісних спуски, у яких 40-річна американка показала 24-й та 27-й результати. У неділю, 8 грудня були проведені два супергіганти, в яких вона посіла 24 та 19 місця.

Ці гонки Вонн проводила для того, щоб заробити необхідні рейтингові очки перед поверненням на Кубок світу, яке заплановане на етап у швейцарському Санкт-Моріці (21-22 грудня). Цього тижня, 14-15 грудня, у жіночому Кубку світу відбудеться швидкісний етап у Бівер Кріку (США). На ньому Вонн планує спробувати себе в ролі прокладчика траси.

Нагадаємо, про повернення у великий спорт Ліндсі оголосила у листопаді поточного року. Її останньою гонкою в кар’єрі був швидкісний спуск на чемпіонаті світу-2019 у шведському Оре, де вона завоювала бронзу.