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Легендарна гірськолижниця Вонн провела свої перші гонки після повернення

Олег Дідух — 9 грудня 2024, 21:21
Легендарна гірськолижниця Вонн провела свої перші гонки після повернення
Ліндсі Вонн
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Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн провела свої перші гонки після повернення у великий спорт. Це відбулося на FIS Fall Festival у американському Коппер Маунтін, де вона тренувалася в останні декілька тижнів.

У суботу, 7 грудня відбулися два швидкісних спуски, у яких 40-річна американка показала 24-й та 27-й результати. У неділю, 8 грудня були проведені два супергіганти, в яких вона посіла 24 та 19 місця.

Ці гонки Вонн проводила для того, щоб заробити необхідні рейтингові очки перед поверненням на Кубок світу, яке заплановане на етап у швейцарському Санкт-Моріці (21-22 грудня). Цього тижня, 14-15 грудня, у жіночому Кубку світу відбудеться швидкісний етап у Бівер Кріку (США). На ньому Вонн планує спробувати себе в ролі прокладчика траси.

Нагадаємо, про повернення у великий спорт Ліндсі оголосила у листопаді поточного року. Її останньою гонкою в кар’єрі був швидкісний спуск на чемпіонаті світу-2019 у шведському Оре, де вона завоювала бронзу.

Гірськолижний спорт Ліндсі Вонн

Гірськолижний спорт

Стало відомо, коли Вонн проведе першу гонку після повернення у спорт
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