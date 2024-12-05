Стало відомо, коли Вонн проведе першу гонку після повернення у спорт

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн проведе свою першу гонку після повернення у великий спорт уже найближчої суботи, 7 грудня.

Про це повідомляє NeveItalia.

40-річна спортсменка візьме участь у міжнародних змаганнях FIS Fall Festival у американському Коппер Маунтін, де вона тренувалася в останні декілька тижнів. У суботу, 7 грудня, відбудуться два швидкісні спуски, наступного дня – два супергіганти. В усіх чотирьох гонках Вонн збирається виступити.

На цих стартах Ліндсі хоче набрати рейтингові очки, необхідні для виступів на Кубку світу. Тули вона планує повернутися на етапі у швейцарському Санкт-Моріці, який відбудеться 21-22 грудня.

Наступного тижня, 14-15 грудня, у жіночому Кубку світу відбудеться швидкісний етап у Бівер Кріку (США). На ньому Вонн планує спробувати себе в ролі прокладчика траси.

На даний момент останньою офіційною гонкою, в якій американка взяла участь, є швидкісний спуск на чемпіонаті світу-2019 у шведському Оре, де вона завоювала бронзу.

Нагадаємо, про повернення у спорт Вонн офіційно оголосила 14 листопада.