2-разова призерка чемпіонатів світу Новосад завершила кар'єру

Лижна акробатка Анастасія Новосад прийняла рішення завершити професійну кар'єру.

Про це повідомив головний тренер збірної України Енвер Аблаєв у коментарі для Суспільне Спорт.

31-річна призерка чемпіонатів та Кубків світу після перерви від виступів, яку вона взяла ще після сезону 2022/2023, вирішила повноцінно припинити виступи.

"Вона вагалася, думала, що повернеться. У квітні ми зустрілися, обговорили це – вона вирішила, що закінчує спортивну кар'єру. Буде вдома з родиною, дитиною. Ми залишилися з молоддю. Готуємо молодь, і намагаємося наздогнати, щоб вони гідно виступили на Олімпійських іграх ", – розповів Аблаєв.

Анастасія Новосад є дворазовою призеркою чемпіонату світу. У 2023 році, в грузинському місті Бакуріані, рівнянка зуміла завоювати дві бронзові нагороди, в особистих та командних змаганнях.

Також Новосад тричі здобувала медалі Кубку світу, найкращим її результатом є золото на етапі в фінській Руці у грудні 2021 року.

Українська лижна акробатка лише одного разу виступала на Олімпійських іграх – у Сочі у 2014 році. На Олімпіаді в Пекіні у 2022 році Анастасія Новосад потрапила до заявки, однак через позитивний тест на коронавірус не зуміла взяти участь у змаганнях.

Нагадаємо, що в жовтні 2024 року Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко підтвердив, що завершив спортивну кар’єру. Найуспішніший лижний акробат в історії України увійшов до тренерського штабу збірної.