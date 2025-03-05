Лижні гонки. Норвежці завоювали золото ЧС-2025 у командному спринті

Норвезький дует Ерік Вальнеш/Йоханнес Клебо завоював золото чемпіонату світу 2025 року в Тронхеймі в командному спринті класикою.

Для Клебо це четверте золото на нинішньому мундіалі в чотирьох гонках. Вчора він виграв розділку на 10 км класикою, а Вальнеш у тій гонці виборов срібло.

Срібло завоювала Фінляндія – Рістоматті Хакола та Лаурі Вуорінен. Бронза – у шведського дуету Оскар Свенссон/Едвін Ангер.

Збірну України в командному спринті представляв дует Дмитро Драгун/Олександр Лісогор. Вони припинили боротьбу вже на стадії кваліфікації, показавши 21-й результат із 42 команд. У фінал проходили 15 кращих.

Результати фіналу:

Раніше жіночий командний спринт виграли шведки Йонна Сундлінг і Майя Дальквіст.