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Лижні гонки. Шведки – чемпіонки світу в командному спринті

Олег Дідух — 5 березня 2025, 16:16
Лижні гонки. Шведки – чемпіонки світу в командному спринті
Йонна Сундлінг
Getty Images

Шведський дует Йонна Сундлінг/Майя Дальквіст завоював золото чемпіонату світу 2025 року в жіночому командному спринті класикою. Для Сундлінг це вже друге золото на поточному мундіалі – минулого тижня вона виграла особистий спринт вільним стилем.

Сумарно Швеція перемагає в цьому виді програми на чемпіонатах світу вчетверте поспіль, при чому втретє – у тому ж складі. У 2019 році Дальквіст перемогла в парі зі Стіною Нільссон.

Срібло завоював американський дует Джессіка Діггінс/Джулія Керн. Бронза – у швейцарок Ані Вебер і Надін Фендріх. Господарі, збірна Норвегії, провалилися – Лотта Уднес Венг і Крістін Шістад фінішували лише сьомими.

Український дует Софія Шкатула/Анастасія Нікон вилетів на стадії кваліфікації, показавши 18-й результат із 27 команд. У фінал пробивалися 15 кращих.

Результати фіналу:

Лижні перегони Майя Дальквіст Йонна Сундлінг чемпіонат світу з лижних видів спорту

чемпіонат світу з лижних видів спорту

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