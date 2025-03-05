Лижні гонки. Українці вилетіли в кваліфікації командного спринта на ЧС

Ні чоловіча, ні жіноча збірні України не зуміли подолати кваліфікацію командного спринта класикою на чемпіонаті світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі.

У чоловіків Україну представляв дует Дмитро Драгун/Олександр Лісогор. Вони у кваліфікації показали 21-й результат, програвши 39,1 секунди переможцям відбіркового раунду, норвезькому дуету Ерік Вальнеш/Йоханнес Клебо, який вчора завоював золото та срібло в розділці на 10 км класикою.

У фінал відбираються 15 кращих команд. На старт чоловічої кваліфікації вийшли дуети з 42 країн.

Результати кваліфікації (чоловіки):

У жінок Україну представляли Софія Шкатула та Анастасія Нікон. Вони показали в кваліфікації 18-й результат із 27 команд і також залишилися за бортом фінального забігу, який розпочнеться сьогодні, 5 березня, о 15:30 за київським часом.

Результати кваліфікації (жінки):