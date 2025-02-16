Лижні гонки. Гульберг виграв масстарт у Фалуні

Норвезький лижник Пол Гульберг виграв масстарт на 20 км вільним стилем на етапі Кубку світу в шведському Фалуні. Для нього це перша перемога в поточному сезоні.

У фінішному спринті Гульберг випередив американця Гаса Шумахера та свого партнера по команді, Харальда Остберга Амундсена.

Лідер загального заліку Кубку світу, норвежець Йоханнес Клебо, на старт гонки не вийшов. Збірна України етап у Фалуні пропускала.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, вчора розділку на 10 км класикою в Фалуні виграв фін Іво Нісканен, який сьогодні фінішував дев’ятим.

Етап у Фалуні завершиться у неділю, 16 лютого, жіночим масстартом на 20 км вільним стилем. Він розпочнеться о 15:00 за київським часом.