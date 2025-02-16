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Лижні гонки. Гульберг виграв масстарт у Фалуні

Олег Дідух — 16 лютого 2025, 13:25
Лижні гонки. Гульберг виграв масстарт у Фалуні
Пол Гульберг
Getty Images

Норвезький лижник Пол Гульберг виграв масстарт на 20 км вільним стилем на етапі Кубку світу в шведському Фалуні. Для нього це перша перемога в поточному сезоні.

У фінішному спринті Гульберг випередив американця Гаса Шумахера та свого партнера по команді, Харальда Остберга Амундсена.

Лідер загального заліку Кубку світу, норвежець Йоханнес Клебо, на старт гонки не вийшов. Збірна України етап у Фалуні пропускала.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, вчора розділку на 10 км класикою в Фалуні виграв фін Іво Нісканен, який сьогодні фінішував дев’ятим.

Етап у Фалуні завершиться у неділю, 16 лютого, жіночим масстартом на 20 км вільним стилем. Він розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Кубок світу з лижних гонок Харальд Остберг Амундсен Пол Гульберг

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