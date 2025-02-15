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Лижні гонки. Нісканен обіграв норвежців у розділці

Олег Дідух — 15 лютого 2025, 17:10
Лижні гонки. Нісканен обіграв норвежців у розділці
Іво Нісканен
instagram.com/iivoniskanen

Зірковий фінський лижник Іво Нісканен виграв гонку з роздільним стартом на 10 км класикою на етапі Кубку світу в шведському Фалуні. Триразовий олімпійський чемпіон на 12,9 секунди випередив лідера загального заліку, норвежця Йоханнеса Клебо, який вчора виграв спринт.

Топ-3 замкнув ще один представник Норвегії, Ерік Вальнеш. Найкращим з представників господарів, збірної Швеції, став Едвін Ангер – шосте місце.

Представники України етап Кубку світу в Фалуні пропускають.

Підсумкові результати:

Раніше жіночу розділку виграла господарка змагань, шведка Ебба Андерссон. У неділю, 16 лютого для чоловіків етап Кубку світу в Фалуні завершиться масстартом на 20 км вільним стилем. Початок гонки – о 12:00 за київським часом.

Йоганнес Клебо Ііво Нісканен Кубок світу з лижних гонок Ерік Вальнеш

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