Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Стрибки з трампліна. Калініченко встановив особистий рекорд на Континентальному кубку

Олег Дідух — 23 березня 2025, 14:43
Стрибки з трампліна. Калініченко встановив особистий рекорд на Континентальному кубку
Віталій Калініченко
Skijumping.pl

Український стрибун Віталій Калініченко посів 8 місце в другому особистому старті на фінальному етапі Континентального кубку в польському Закопане. Для 31-річного українця це особистий рекорд на Континентальному кубку.

Попереднє найкраще досягнення було встановлено в лютому поточного року на етапі в Крані – 9 місце. Вчора, у першому старті в Закопане Калініченко посів 19 місце.

Сьогодні перемогу здобув австрієць Маркус Мюллер, який випередив німця Маркуса Айзенбіхлера та словенця Рока Облака.

В учорашньому турнірі в Закопане впав Євген Марусяк. Лідер збірної України розтягнув зв’язки гомілкостопа правої ноги. Поки що його виступ не фіналі Кубку світу в словенській Планіці не виключений.

Підсумкові результати:

Континентальний кубок Євген Марусяк Віталій Калініченко

Континентальний кубок

Марусяк і Калініченко пропустять етап Кубку світу в Лахті
Стрибки з трампліна. Калініченко фінішував у топ-10 на Континентальному кубку в Крані
Два гравці Сокола не повернулися з-за кордону після матчів Континентального кубку: відомі прізвища
Шафаренко: У Континентальному кубку Сокіл показав те, на що здатен
Сокіл завершив виступи в Континентальному кубку третьою поразкою поспіль

Останні новини