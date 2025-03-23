Стрибки з трампліна. Калініченко встановив особистий рекорд на Континентальному кубку

Український стрибун Віталій Калініченко посів 8 місце в другому особистому старті на фінальному етапі Континентального кубку в польському Закопане. Для 31-річного українця це особистий рекорд на Континентальному кубку.

Попереднє найкраще досягнення було встановлено в лютому поточного року на етапі в Крані – 9 місце. Вчора, у першому старті в Закопане Калініченко посів 19 місце.

Сьогодні перемогу здобув австрієць Маркус Мюллер, який випередив німця Маркуса Айзенбіхлера та словенця Рока Облака.

В учорашньому турнірі в Закопане впав Євген Марусяк. Лідер збірної України розтягнув зв’язки гомілкостопа правої ноги. Поки що його виступ не фіналі Кубку світу в словенській Планіці не виключений.

Підсумкові результати: