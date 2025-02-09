Стрибки з трампліна. Калініченко фінішував у топ-10 на Континентальному кубку в Крані

Український стрибун з трампліна Віталій Калініченко посів 9 місце в другому особистому старті на етапі Континентального кубку в словенському Крані.

У першому раунді він стрибнув на 103 метри, що дало йому 12-й результат. В другій спробі Калініченко пролетів 105 метрів і зумів піднятися на три позиції вище.

Для Калініченка це найкращий результат у кар’єрі на Континентальному кубку. Раніше він двічі посідав десяті місця – у липні 2019 року в казахстанському Щучінську та у січні 2021 року в австрійському Інсбруку.

Вчора у першому особистому турнірі в Крані Калініченко став 28-м.

Перемогу здобув поляк Мацей Кот, який випередив австрійця Мануеля Феттнера та норвежця Фредріка Віллумстада.

Підсумкові результати:

Вчора, 8 лютого, Євген Марусяк посів 18 місце на Кубку світу в Лейк Плесіді.