Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Покинув арену за допомогою лікарів: Марусяк упав при приземленні на змаганнях в Закопане

Олексій Мурзак — 22 березня 2025, 21:41
Покинув арену за допомогою лікарів: Марусяк упав при приземленні на змаганнях в Закопане
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун на лижах Євген Марусяк упав при приземленні на змаганнях зі стрибків з трампліна в польскому Закопане.

Про це повідомляють польські ЗМІ.

За попередньою інформацією, він покинув арену за допомогою лікарів. Детальнішої інформації про стан Євгена поки немає.

У попередньому раунді Континентального Кубку українець встановив рекорд трампліна (147 м), а в першому раунді зазнав падіння.

Нагадаємо, Євген Марусяк і Віталій Калініченко цього вікенду змагаються на Континентальному Кубку в польському Закопане, після чого поїдуть на заключний етап Кубку світу в Планіці. Тепер виступ Марусяка під питанням.

Євген Марусяк

Євген Марусяк

Вражаюча серія Марусяка перервалась, прощання Ріібера. Підсумки лижного тижня
Марусяк і Калініченко пропустять етап Кубку світу в Лахті
Стрибки з трампліна. Марусяк – 26-й у Вікерсунді, Веллінгер виграв Raw Air
Стрибки з трампліна. Марусяк не потрапив у другу спробу на польотах у Вікерсунді
Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію у Вікерсунді

Останні новини