Покинув арену за допомогою лікарів: Марусяк упав при приземленні на змаганнях в Закопане

Український стрибун на лижах Євген Марусяк упав при приземленні на змаганнях зі стрибків з трампліна в польскому Закопане.

Про це повідомляють польські ЗМІ.

За попередньою інформацією, він покинув арену за допомогою лікарів. Детальнішої інформації про стан Євгена поки немає.

Jewhen Marusiak upadł w pierwszej serii Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem. Ukrainiec opuścił zeskok przy wsparciu służb medycznych, utykając.#skijumpingfamily

📸TVP Sport pic.twitter.com/UxaewlRB71 — Adrian Lozio (@AdrianLozio) March 22, 2025

У попередньому раунді Континентального Кубку українець встановив рекорд трампліна (147 м), а в першому раунді зазнав падіння.

Нагадаємо, Євген Марусяк і Віталій Калініченко цього вікенду змагаються на Континентальному Кубку в польському Закопане, після чого поїдуть на заключний етап Кубку світу в Планіці. Тепер виступ Марусяка під питанням.