Покинув арену за допомогою лікарів: Марусяк упав при приземленні на змаганнях в Закопане
Євген Марусяк
Skijumping.pl
Український стрибун на лижах Євген Марусяк упав при приземленні на змаганнях зі стрибків з трампліна в польскому Закопане.
Про це повідомляють польські ЗМІ.
За попередньою інформацією, він покинув арену за допомогою лікарів. Детальнішої інформації про стан Євгена поки немає.
У попередньому раунді Континентального Кубку українець встановив рекорд трампліна (147 м), а в першому раунді зазнав падіння.
Нагадаємо, Євген Марусяк і Віталій Калініченко цього вікенду змагаються на Континентальному Кубку в польському Закопане, після чого поїдуть на заключний етап Кубку світу в Планіці. Тепер виступ Марусяка під питанням.