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Гірські лижі. Хауган виграв заключний старт Кубку світу-2024/25

Олег Дідух — 27 березня 2025, 22:05
Гірські лижі. Хауган виграв заключний старт Кубку світу-2024/25
Тімон Хауган
x.com/fisalpine

Норвезький гірськолижник Тімон Хауган виграв слалом у американському Сан Веллі (штат Огайо) – останню гонку Кубку світу сезону-2024/25. Для нього це третя перемога в поточному сезоні та сумарно четверта в кар’єрі.

Сьогодні, 27 березня, Хауган на 0,03 секунди випередив француза Клемана Ноеля. Топ-3 замкнув австрієць Фабіо Гштрайн.

Партнер Хаугана по збірній Норвегії, Хенрік Крістофферсен, фінішував четвертим. Цього результату виявилося достатньо для того, щоби вчетверте в кар’єрі завоювати Малий кришталевий глобус у слаломі. Його головний конкурент, швейцарець Лоїк Мейяр, фінішував п’ятим.

Підсумкові результати:

Раніше жіночий слалом у Сан Веллі виграла Мікаела Шиффрін. Володарем Малого Кубку світу в слаломі стала хорватка Зрінка Лютіч.

Клеман Ноель Хенрік Крістофферсен Кубок світу з гірських лиж Тімон Хауган

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