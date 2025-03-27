Гірські лижі. Шиффрін завершила сезон перемогою в слаломі

Американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін виграла заключний старт жіночого Кубку світу сезону-2024/25 – слалом на домашньому етапі в Сан Веллі. 30-річна американська спортсменка на 1,13 секунди випередила німкеню Лену Дюрр. Топ-3 замкнула словенка Андрея Слокар.

Хорватка Зрінка Лютіч сьогодні лише замкнула десятку кращих, проте цього виявилося достатньо для того, щоби завоювати Малий кришталевий глобус в заліку слалома. Австрійка Катаріна Лінсбергер і швейцарка Каміль Раст, які мали шанси випередити Лютіч, посіли в сьогоднішньому старті 5 і 14 місця відповідно.

Підсумкові результати:

У вівторок, 25 березня жіночий гігант у Сан Веллі виграла Лара Гут-Бехрамі. Гірськолижний Кубок світу-2024/25 завершиться сьогодні, 27 березня, чоловічим слаломом.