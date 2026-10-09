Зіркова гірськолижниця повернеться на Кубок світу після майже 3-річної перерви

Знаменита словацька гірськолижниця Петра Влхова повернеться на Кубок світу після майже трирічної перерви.

Про це повідомляє NeveItalia.

Вона виступить на першому етапі Кубку світу-2026/27 у австрійському Зольдені (24 жовтня). Востаннє Влхова стартувала на Кубку світу 20 січня 2024 року в гіганті на домашньому етапі в Ясній.

Тоді по ходу першої спроби вона отримала розрив хрестоподібної зв'язки. Перша операція пройшла невдало, тому сумарно Влхова пропустила більше двох років.

Вона повернулася в гонки на Олімпіаді-2026, де взяла участь в командній комбінації (схід з дистанції) та слаломі (20 місце).

Влхова є володаркою Кубку світу 2021 року, сумарно здобула 31 перемогу на етапах. В 2022 році стала олімпійською чемпіонкою в слаломі.