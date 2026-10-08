Ще одна зіркова гірськолижниця пропустить старт Кубку світу-2026/27

Зіркова італійська гірськолижниця Соф'я Годжа пропустить перший етап Кубку світу-2026/27 у австрійському Зольдені (24-25 жовтня).

Про це повідомляє SnowBrains.

Раніше Годжа була змушена покинути передсезонний тренувальний збір в Ушуайї (Аргентина) через невідомий вірус. Італійка відчуває постійну втому та не може тренуватися в повну силу.

Соф'я вирішила пропустити етап у Зольдені та сподівається набрати оптимальну форму до перших швидкісних гонок сезону (початок грудня).

Зазначимо, що пропустить етап у Зольдені й інша зірка збірної Італії, Федеріка Бріньоне, яка завершує відновлення після чергової операції на коліні.

Нагадаємо, в минулому сезоні Годжа завоювала Малий кришталевий глобус у заліку супергіганта та фінішувала четвертою в генеральній класифікації Кубку світу.