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Гірськолижник, який вилікувався від раку, увійшов до складу збірної Швейцарії

Олег Дідух — 29 квітня 2025, 13:47
Гірськолижник, який вилікувався від раку, увійшов до складу збірної Швейцарії
Нільс Хінтерманн
skiweltcup.tv

Тренерський штаб збірної Швейцарії з гірських лиж визначився з основними складами чоловічої та жіночої команд на сезон-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба Швейцарської лижної асоціації.

До складу чоловічої команди повернувся Нільс Хінтерманн, який пропустив весь минулий сезон через рак. Наприкінці лютого 29-річний спортсмен повідомив про перемогу над хворобою.

Склад збірної Швейцарії на сезон-2025/26:

Чоловіки: Томас Тумлер, Джино Кавіцель, Джастін Мурізьє, Марк Роша, Даніель Юле, Лука Ерні, Стефан Рогентен, Нільс Хінтерманн, Лоїк Мейяр, Тангі Неф, Марко Одерматт, Арно Буассе, Алексі Монне, Франьо Фон Алььмен

Жінки: Малорі Блан, Ясмін Флюрі, Лара Гут-Бехрамі, Венді Холденер, Мелані Мейяр, Каміль Раст, Корінн Сутер

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