Швейцарський гірськолижник вилікувався від раку

Відомий швейцарський гірськолижник Нільс Хінтерманн повідомив про те, що вилікувався від раку.

29-річного спортсмена цитує Blick.

"Минулого тижня я пройшов обстеження в лікарні, і отримав від лікаря звістку, що в моєму організмі більше немає активних ракових клітин", – розповів швейцарець.

Нагадаємо, на початку жовтня минулого року в Хінтерманна виявили рак лімфовузлів, спортсмен був змушений пропустити весь сезон-2024/25.

Спортсмен пройшов курс лікування та зумів подолати хворобу з випередженням прогнозованого графіку. Це дає Нільсу хороші шанси підготуватися до олімпійського сезону-2025/26.

Хінтерманн виступає на Кубку світу з гірських лиж з 2016 року, на його рахунку 3 перемоги та 7 подіумів на етапах Кубку світу. Брав участь у Олімпіаді 2022 року у Пекіні, де показав 16-й результат у швидкісному спуску.