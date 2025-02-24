Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Швейцарський гірськолижник вилікувався від раку

Олег Дідух — 24 лютого 2025, 15:19
Швейцарський гірськолижник вилікувався від раку
Нільс Хінтерманн
skiweltcup.tv

Відомий швейцарський гірськолижник Нільс Хінтерманн повідомив про те, що вилікувався від раку.

29-річного спортсмена цитує Blick.

"Минулого тижня я пройшов обстеження в лікарні, і отримав від лікаря звістку, що в моєму організмі більше немає активних ракових клітин", – розповів швейцарець.

Нагадаємо, на початку жовтня минулого року в Хінтерманна виявили рак лімфовузлів, спортсмен був змушений пропустити весь сезон-2024/25.

Спортсмен пройшов курс лікування та зумів подолати хворобу з випередженням прогнозованого графіку. Це дає Нільсу хороші шанси підготуватися до олімпійського сезону-2025/26.

Хінтерманн виступає на Кубку світу з гірських лиж з 2016 року, на його рахунку 3 перемоги та 7 подіумів на етапах Кубку світу. Брав участь у Олімпіаді 2022 року у Пекіні, де показав 16-й результат у швидкісному спуску.

Гірськолижний спорт Кубок світу з гірських лиж

Гірськолижний спорт

Чеську гірськолижницю вивели зі штучної коми, в якій вона була 4 тижні
Гірські лижі у сезоні-2024/25: календар та результати гонок Кубку світу
Помер мільярдер Принц Карім Ага Хан, який представляв Іран на зимових Олімпійських іграх
Кілде перенесе ще одну операцію на плечі
Чотириразовий срібний призер зимової Олімпіади став фітнес-тренером скромного хорватського клубу

Останні новини